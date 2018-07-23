Выборы главы Хакасии: Зимин предложил кандидатов в сенаторы

Абакан, , 14:44 — REGNUM Действующий глава Хакасии Виктор Зимин сегодня, 23 июля, сдал в республиканский избирком документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Зимин сообщил на своей странице в соцсети.

Также Виктор Зимин предложил три кандидатуры в Совет Федерации. В его списке специальный корреспондент информационного телевизионного центра «Хакасия» Анна Ахпашева, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Константин Долгов и министр национальной и территориальной политики республики Михаил Побызаков, сообщает газета «Хакасия».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии состоятся 9 сентября 2018 года. За губернаторское кресло, помимо Зимина, выдвинутого «Единой Россией», решили побороться пенсионер Ирина Бутанаева («Партия малого бизнеса России»), депутат горсовета Саяногорска Михаил Валов (ЛДПР), председатель правления «Союза жилищных накопительных кооперативов» Сергей Ербягин («Зелёные»), депутат Верховного совета Хакасии Олег Иванов («Партия пенсионеров»), депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), адвокат Иван Миронов («Российский общенародный союз»), директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар («Партия роста»), индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

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Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. Представителем от законодательной власти Хакасии в Совфеде является Евгений Серебренников, от исполнительной — Валентина Петренко.

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