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Макрон не будет присутствовать на этапе Тур де Франс

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою программу

Макрон не будет присутствовать на этапе Тур де Франс
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 23 июля 2018, 14:44 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою программу и не будет присутствовать на этапе Тур де Франс в среду, 25 июля, сообщает Europe1.

Изменение программы связано с тем, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп уже присутствовал на этапе тура на прошлой неделе, уточнили в окружении президента.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон посетит два этапа Тур де Франс в среду и пятницу (25 и 27 июля).

Тур де Франс проходит по дорогам Франции и Испании с 7 по 29 июля 2018 года.

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