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Госсекретарь США Помпео: Белый дом и народ Ирана мечтают об одном и том же

Политика

С помощью усилий и благодаря Божьему проведению эти мечты сбудутся

Вашингтон, 23 июля 2018, 14:38 — REGNUM  Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил 23 июля о том, что администрация президента страны Дональда Трампа и иранский разделяют одни и те же мечты. С таким заявлением, которое глава дипломатии США начал с обращения «к ирано-американским и иранским друзьям», он выступил на своей странице в Twitter.

«Администрация Трампа лелеют те же мечты, что и иранский народ», — подчеркнул он.

«С помощью наших усилий и благодаря Божьему проведению они станут явью», — добавил глава американской дипломатии, опустив конкретный характер этой мечты.

Напомним, заявление Помпео сделано на фоне сделанной ранее в адрес президента Ирана Хассана Рухани угрозы о том, что Иран может ждать «такое, с чем мало кто сталкивался в истории».

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Противостояние Ирана и США
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