На кресло губернатора Тюменской области метят четверо мужчин и женщина

Тюмень, , 14:51 — REGNUM Жителям Тюменской области, Ямала и ХМАО предстоит 9 сентября 2018 года выбрать губернатора Тюменской области. Выдвижение кандидатов на выборы главы региона продлится до 30 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 23 июля 2018 года, в избирком предоставил документы на выдвижение кандидат от партии «Единая Россия», врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Его предвыборная кампания строится на продолжении курса предшественника, Владимира Якушева, который ныне занимает пост министра строительства и ЖКХ Россиии.

«Владимир Якушев вывел регион на лидирующие позиции по многим показателям. Моя задача — сохранить высокий темп развития и продолжить проекты, начатые под его руководством», — заявляет Александр Моор.

Остальные четыре кандидата строят свои программы на протестной повестке. Претендент на пост губернатора от ЛДПР, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Артем Зайцев ныне объезжает Тюменскую область, поднимая тему повышения пенсионного возраста.

Заместителя председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин идёт на пост губернатора Тюменской области с девизом «От «ручного» управления к механизмам конкуренции», ставя во главу угла всенародные выборы в Югре и на Ямале, как самостоятельных и независимых регионов. Напомним, на сегодня глав автономных округов выбирают депутаты региональных парламентов и губернатор Тюменской области.

Представитель на пост главы Тюменской области от КПРФ, депутат Тюменской области Иван Левченко также эксплуатирует в предвыборной гонке пенсионную реформу. Выдвиженец «Партии социальной защиты» предприниматель Лариса Шакурова пока не заявила о своей программе.

Отметим, что на данный момент никто из пяти выдвиженцев не зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области.

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