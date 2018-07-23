Тула: глава предприятия, где погибли рабочие, отказался от места в облдуме

Тула, , 14:28 — REGNUM Депутат Тульской областной думы Андрей Самошин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной думы по итогам заседания комиссии по регламенту и депутатской этике регионального парламента 20 июля.

«Самошин Андрей Анатольевич направил в Тульскую областную Думу заявление о сложении полномочий депутата. Основание — личные обстоятельства. Заявление было рассмотрено на комиссии по регламенту и депутатской этике. Комиссия приняла решение внести на рассмотрение Тульской областной Думы проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Тульской областной думы Самошина Андрея Анатольевича», — говорится в сообщении.

Ближайшее заседании регионального парламента запланировано на 27 сентября.

По информации «Тульских новостей», 18 июля Чернский районный суд признал генерального директора ООО «Максим Горький» и депутата Тульской областной думы виновным в смерти трех сотрудников предприятия. 10 февраля этого года трое рабочих погибли под обрушившейся крышей склада с картофелем — кровля не выдержала груза скопившегося снега. Как установлено судом и следствием, именно гендиректор предприятия не обеспечил безопасность рабочих. Суд обязал руководителя предприятия выплатить штраф в миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.