МИД РФ о заявлении Порошенко в связи с победой Усика: «Факт возмутительный»

Москва, , 14:20 — REGNUM Скандальное заявление президента Украины Петра Порошенко в связи с победой украинского боксера Александра Усика над представителем РФ Муратом Гассиевым является возмутительным. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам дипломата, президент Порошенко дал «политическое толкование победы украинского боксера».

«Это (заявление Порошенко), конечно, факт возмутительный, который граничит с какой-то национал-шизофренией», — сказал замглавы МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что не сомневался в победе боксера Александра Усика в бою с представителем РФ Муратом Гассиевым. Также украинский лидер добавил, что украинский гимн, прозвучавший в Москве, «является символом приближающейся победы Украины».

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