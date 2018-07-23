Глава Еврокомиссии не представит Трампу готовое предложение по торговле

Брюссель, , 14:19 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не поедет на переговоры с президентом США Дональдом Трампом с подготовленным соглашением по торговле, заявили 23 июля в комиссии, сообщает британское агентство Reuters.

Встреча главы Белого дома и Юнкера запланирована на 25 июля. В ее рамках стороны должны будут сфокусироваться на напряженности между Европейским союзом и США в области торговли.

«Я не хочу начинать дискуссию о мандатах, предложениях, поскольку предложений нет», — отметил пресс-секретарь комиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции.

«Это обсуждение, это диалог и это возможность говорить и продолжать диалог», — добавил он.

Напомним, с марта 2018 года глава Белого дома ведет, по сути, торговую войну против целого ряда стран, в том числе своих союзников в ЕС и Канаде. В частности, против ЕС были введены пошлины на ввоз стали и алюминия в США в размере 25% и 10%, администрация президента-республиканца также пригрозила Брюсселю введением пошлин на импорт автомобилей из европейского блока.