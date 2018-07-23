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Путин и Назарбаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС

Политика

Стороны коснулись вопроса о проведении конференции в Казахстане

Путин и Назарбаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Москва, 23 июля 2018, 14:05 — REGNUM  Предметом телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал вопрос дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает 23 июля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время разговора главы двух государств обсудили ход подготовки к пятому Каспийскому саммиту, который пройдет в Актау в августе 2018 года.

Также во время встречи Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением в России мероприятий ЧМ-2018.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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