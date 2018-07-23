Путин и Назарбаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС

Москва, 23 июля 2018, 14:05 — REGNUM Предметом телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал вопрос дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает 23 июля пресс-служба Кремля.
Отмечается, что во время разговора главы двух государств обсудили ход подготовки к пятому Каспийскому саммиту, который пройдет в Актау в августе 2018 года.
Также во время встречи Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением в России мероприятий ЧМ-2018.
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