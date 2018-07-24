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В Госдуме обсудят по контроль над вооружениями

Политика

Ожидается участие экс-помощника президента США по России и Евразии Томаса Грема

Москва, 24 июля 2018, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 24 июля, в Госдуме состоится встреча депутатов с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями, сообщает ИА REGNUM. Тема разоружения — это важнейшее досье во взаимодействии Москвы и Вашингтона, отмечают в нижней палате парламента.

Мероприятие организовано совместно с институтом США и Канады Российской академии наук.

С российской стороны в конференции примут участие депутаты Госдумы, ученые, эксперты, в том числе академик РАН Сергей Рогов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Кокошин.

С американской стороны ожидается приезд около 20-и специалистов в разоруженческой сфере, в частности, экс-помощника президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томаса Грема.

«Мы продолжаем работу над восстановлением российско-американских отношений и намерены задействовать как парламентскую, так и научную дипломатию», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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Российско-американские отношения
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