Спецслужбы обвиняют экс-мэра столицы Киргизии в земельных махинациях

Бишкек, , 13:58 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками предъявил бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Коррупция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Ибраимов, «используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии города Бишкек преступную схему по противоправному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной части киргизской столицы».

При этом, как отмечают в ГКНБ, земельные участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с вышеназванными чиновниками, а затем перепродавались уже по гораздо более высокой цене.

ИА REGNUM напоминает, что 19 июля 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали мэра Бишкека Албека Ибраимова. Поводом для задержания послужили сразу три уголовных дела, возбужденных против чиновника, подозреваемого в коррупции, а также в присвоении и растрате вверенного имущества.

В тот же день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Ибраимова от должности главы столичного муниципалитета. Основанием для этого стало решение Бишкекского городского парламента о снятии Ибраимова с поста мэра.