Врио главы Омской области определился с сенаторской тройкой

Омск, , 13:55 — REGNUM Врио губернатора Омской области Александр Бурков включил в список претендентов в члены Совфеда действующего сенатора Елену Мизулину, а также депутатов регионального Заксобрания Вадима Бережного и Владимира Березовского.

«Сегодня подано было три кандидатуры. Это Елена Борисовна Мизулина, это Вадим Григорьевич Бережной и Березовский Владимир Александрович», — сказал Бурков, отвечая на вопрос, кто станет его представителем в Совете Федерации в случае победы в выборах губернатора. Ответ Буркова приводит пресс-служба областного избиркома.

Напомним, Елена Мизулина является представителем от исполнительной власти Омской области в Совфеде с сентября 2015 года. Она являлась членом «Справедливой России», но в 2017 году вышла из партии.

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Бережной и Березовский состоят во фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. Помимо Буркова, который сегодня, 23 июля, принёс подписные листы в облизбирком, за губернаторское кресло изъявили желание побороться пять человек. Это самовыдвиженцы Ирина Дроздова, Вячеслав Сибирский, Анатолий Соловьёв, а также Алексей Ложкин, выдвинутый ЛДПР, и Антон Дрязгов, выдвинутый «Партией роста».

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Александр Бурков — справоросс, однако на выборы идёт самовыдвиженцем. При этом его поддержали не только справороссы, но и единороссы и коммунисты.

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Напомним, законодательную власть региона в Совфеде представляет Виктор Назаров, который с 2012 по октябрь 2017 года являлся губернатором Омской области.

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