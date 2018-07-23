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В Берлине пройдет встреча политдиректоров МИД стран «нормандской четверки»

Политика

Стороны обсудят дальнейшее взаимодействие сторон Минских соглашений

Москва, 23 июля 2018, 13:53 — REGNUM  Политдиректора внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» встретятся в Берлине в конце текущей недели, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений, сообщил 23 июля журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Мы будем говорить о том, как нам продвигаться в минских договоренностях», — сказал российский дипломат.

Напомним, в последний раз встреча в формате «нормандской четверки» прошла в июне. В новом раунде, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, стороны коснутся вопроса о проведении референдума в Донбассе.

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Участие России в урегулировании в Донбассе
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