В Берлине пройдет встреча политдиректоров МИД стран «нормандской четверки»

Москва, , 13:53 — REGNUM Политдиректора внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» встретятся в Берлине в конце текущей недели, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений, сообщил 23 июля журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Мы будем говорить о том, как нам продвигаться в минских договоренностях», — сказал российский дипломат.

Напомним, в последний раз встреча в формате «нормандской четверки» прошла в июне. В новом раунде, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, стороны коснутся вопроса о проведении референдума в Донбассе.

Читайте также: Референдум в Донбассе пройдёт не по «крымскому сценарию» — СМИ