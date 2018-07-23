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Макрон пообещал пролить свет на инцидент с участием его телохранителя

Политика

Оппозиция требует отставки главы министерства внутренних дел из-за скандала

Макрон пообещал пролить свет на инцидент с участием его телохранителя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 23 июля 2018, 14:22 — REGNUM  Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал дать разъяснения по делу его телохранителя Александра Беналлы, ставшего фигурантом возмутительного видео, пишет газета Kurier 23 июля.

Пресс-секретарь президента заявил в эфире радиостанции RTL, что Макрон «крайне решительно настроен» выяснить правду по вопросу Беналлы. Под прицелами оппозиции и возмущенной общественности оказался также сотрудник правящей партии Макрона «Вперед, Республика» Винсан Крас: он был опознан на видео, на котором полицейский спецназ избивал демонстрантов.

Оппозиция требует отставки главы министерства внутренних дел Жерара Коллона, если выяснится, что он знал об инциденте с участием Беналлы.

Как сообщало ИА REGNUM, опубликованная на прошлой неделе в средствах массовой информации видеозапись спровоцировала серьезный скандал: на кадрах видно, как телохранитель президента Александр Беналла в свой выходной день 1 мая избивает демонстрантов на улицах Парижа. На нем шлем и повязка полицейского, хотя он не является сотрудником полиции. Начато расследование инцидента.

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