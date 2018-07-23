Понедельник, 23 Июля 2018 года
15:10:03 МСК

Мосгоризбирком обязали зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры Москвы

Политика

«Исковое заявление М. Балакина удовлетворить»

Москва, 23 июля 2018, 13:47 — REGNUM  Московский городской суд (Мосгорсуд) удовлетворил заявление представителя партии «Союз горожан» Михаила Балакина, который требовал признать незаконным отказ Московской городской избирательной комиссии (МГИК) в его регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Об этом передает агентство городских новостей «Москва» из зала суда.

«Исковое заявление М. Балакина удовлетворить», — говорится в решении судьи.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Мосгоризбирком отказал Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что мужчина не набрал необходимого числа подписей муниципальных депутатов.

Читайте также: Кандидаты на пост мэра Москвы направят своих наблюдателей на выборы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы мэра Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить