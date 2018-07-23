Мосгоризбирком обязали зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры Москвы

Москва, , 13:47 — REGNUM Московский городской суд (Мосгорсуд) удовлетворил заявление представителя партии «Союз горожан» Михаила Балакина, который требовал признать незаконным отказ Московской городской избирательной комиссии (МГИК) в его регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Об этом передает агентство городских новостей «Москва» из зала суда.

«Исковое заявление М. Балакина удовлетворить», — говорится в решении судьи.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Мосгоризбирком отказал Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что мужчина не набрал необходимого числа подписей муниципальных депутатов.

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