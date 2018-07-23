Захарченко: создание автокефальной церкви на Украине приведет к новой войне

Донецк, , 13:43 — REGNUM Создание новой поместной церкви на Украине приведет к религиозной войне, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает 23 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, константинопольский патриарх Варфоломей не должен допускать разжигание религиозной войны на Украине и не должен позволять Киеву создавать автокефальную православную церковь. Захарченко отметил, что в религиозные дела не должны также вмешиваться американские дипломаты.

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Напомним, на Украине существует одна каноническая церковь: Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Киев настаивает на признании УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Однако семь из 14 православных церквей категорически отвергли такое предложение.

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