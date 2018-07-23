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СКР наконец-то ответил Литве в юридической плоскости

Политика

В случае с делом о событиях у Вильнюсской телебашни Россия долго молчала

СКР наконец-то ответил Литве в юридической плоскости
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет России

Москва, 23 июля 2018, 13:40 — REGNUM  Следственный комитет РФ наконец-то начал отвечать на правовой произвол Прибалтийских стран в юридической плоскости, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. Дело возбуждено по факту привлечения ими заведомо невиновных лиц, граждан России, к уголовной ответственности по так называемому «делу о событиях у Вильнюсской телебашни» в декабре 1991 года.

Это не то что правильное решение, оно безумно ожидаемое решение. Потому что на каждый правовой произвол Таллина, Вильнюса, Риги — то есть, Прибалтики в целом — Россия обычно как-то реагировала.

Они создавали прецеденты в европейских судах, они обрекали в юридическую форму совершенно абсурдные претензии. А в случае с делом о событиях у Вильнюсской телебашни мы молчали.

И вот то, что СКР наконец-то начал отвечать в юридической плоскости, хотя, понятно, что дело не будет иметь никаких последствий, ценно тем, что Россия на псевдоюридическую практику пытается дать ответ тоже в юридической терминологии.

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В нашей стране долго не уделяли должного внимания этой провокации, сулившей не только серьёзные неприятности конкретным гражданам России, но и имевшей более широкий антироссийский политический контекст, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Он напомнил, что в ходе литовского так называемого «следствия» подтасовывалось всё.

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