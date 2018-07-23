«Уже ни во что не верю»: жена калининградского офицера о литовском деле СКР

Калининград, , 13:35 — REGNUM Супруга российского офицера Юрия Меля, пятый год томящегося в литовских застенках, скептически отнеслась к сообщению СКР о возбуждении уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы.

«Видя за эти четыре года формализм и общее безразличие со стороны властных структур относительно судьбы моего мужа, я уже ни во что не верю», — сказала Надежда Мель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По ее словам, журналист, рассчитывая взять комментарий у супруги арестованного полковника, «обратился не по адресу».

«Очень хочу, чтобы комментировали специалисты, знакомые с подробностями, но никак ни я, — сказала Надежда Мель. — Семья рада любым подвижкам по этому делу».

Напомним, сегодня, 23 июля, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики по ст. ч. 2 ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»).

12 лет назад литовские правоохранители занялись уголовным преследованием 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, которые участвовали 13 января 1991 года в наведении конституционного порядка в Советском Союзе — в Литовской ССР. В ту ночь литовские сепаратисты организовали беспорядки у Вильнюсской телебашни.

Среди военных был и житель Калининградской области Юрий Мель, тогда — 22-летний лейтенант, а ныне полковник запаса ВС России. Он был задержан литовскими спецслужбами на границе с Калининградской областью в марте 2014 года. По сей день находится в вильнюсском СИЗО по обвинению в «преступлений против человечества».

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», — сказано в сообщении СКР.

18 сентября 2018 года Юрию Мелю исполнится 50 лет. В Литве ему грозит пожизненное заключение.

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