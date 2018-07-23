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Мариано Рахой уходит из политики с пятью квартирами в Испании

Политика

Газета ABC опубликовала сведения об имуществе бывшего премьер-министра

Мадрид, 23 июля 2018, 13:37 — REGNUM  Бывший премьер-министр Испании и экс-глава «Народной партии» Мариано Рахой оставляет политическую жизнь с материальным имуществом, которое не увеличилось с конца 90-х годов, пишет газета ABC 23 июля.

При объявлении вотума недоверия правительству Рахой обновил данные о своем задекларированном имуществе, доходах и расходах. Политик имеет в собственности 5 объектов недвижимости, расположенные в Мадриде, Понтеведре и острове Гран-Канария, €33 622 на текущем счету, а также около €1 млн на различных сберегательных активах: €498 299 в инвестиционных фондах, €207 972 в листинговых компаниях и €270 106 на счету сберегательного страхования.

В должности главы правительстве в 2017 году Рахой получал ежемесячно на руки €79 756. С 2004 года, когда она выкупил 25% квартиры на острове Гран-Канария, политик не приобретал недвижимости.

Напомним, Мариано Рахой ушел в отставку с поста премьер-министра Испании в начале мая из-за коррупционного скандала, в который была вовлечена его «Народная партия». Как сообщало, пост генерального секретаря партии занял Пабло Касадо.

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Политическая жизнь Испании
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