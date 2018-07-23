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Председателем комитета Госдумы по культуре может стать Ямпольская — СМИ

Политика

Комитет Госдумы по культуры ранее возглавлял Станислав Говорухин

Москва, 23 июля 2018, 13:14 — REGNUM  Председатель редколлегии газеты «Культура» Елена Ямпольская («Единая Россия») в ближайшее время может занять пост председателя комитета Госдумы по культуре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

По их мнению, Ямпольскую могут назначить на этот пост до ухода Госдумы на каникулы.

«Про назначение Ямпольской неофициально слышали уже все, — рассказал изданию зампред комитета по культуре Олег Лавров (ЛДПР). — Но официальных сообщений не было».

Напомним, комитет Госдумы по культуры ранее возглавлял Станислав Говорухин. 14 июня 2018 года режиссер скончался в санатории «Барвиха» на 83-м году жизни.

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