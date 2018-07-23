Сергей Аксёнов: крымские чиновники выталкивают бизнес к «решалам»

Симферополь, , 13:13 — REGNUM В Крыму нет прозрачности взаимодействия между органами власти и предпринимателями, муниципалитеты полуострова должны выстроить системную работу по взаимодействию с потенциальными инвесторами, создав понятную процедуру для реализации инвестпроектов. Об этом 23 июля на заседании правительства заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Спросите любого предпринимателя об общении с органами государственной власти, с должностными лицами, вряд ли кто-то скажет, что создана комфортная среда. Нет такой ситуации. Все столкновения с должностными лицами сегодня заканчиваются для предпринимателя, как правило, плачевно. По итогу они идут искать каких-то «решал», — подчеркнул Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские правоохранители задержали группу мошенников, которые, представляясь советниками главы РК, брали у людей деньги в обмен на обещания помочь с различными разрешениями в органах власти РК.

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