Нынешняя власть Украины тесно связана с Януковичем — эксперт

Киев, , 13:12 — REGNUM Киев не сможет вернуть деньги, которые вывезли четвертый президент Украины Виктор Янукович и его близкое окружение. Об этом 23 июля на своей странице в Фейсбук отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, нынешняя украинская власть тесно связана с кланом Януковича.

«Если реально найти активы Януковича и его друзей, может появиться много неудобной информации для нынешней власти. Порошенко в свое время работал министром финансов. Это должность-кормушка. Поэтому следователи ищут так, чтобы ничего не найти. Украина никогда не вернет этих денег», — отметил Охрименко.

Эксперт также считает, что между лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко, экс-премьером Арсением Яценюком и беглым экс-президентом Януковчем нет никакой разницы.

«Нет никакой разницы между Тимошенко, Януковичем, Яценюком. Они все знают друг друга. Порошенко и Азаров в свое время имели совместный бизнес. Он привел Азарова на оранжевую революцию. Хотя потом отказывался от этого», — добавил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз заявила, что в этом году государственным бюджетом в качестве переходящих остатков будут использованы 8 млрд гривен (302,5 млн долл) конфискованных средств экс-президента Януковича и его окружения.

По ее словам, в 2017 году Украина потратила 14 из 29,5 млрд гривен (1,115 млрд долл), поступивших в государственный бюджет в результате конфискации счетов. «По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств использовали 14 миллиардов из этих средств», — рассказала он.

В конце апреля 2017 года украинский суд конфисковал деньги окружения Януковича на сумму $1,5 млрд. В свою очередь адвокаты отрицают причастность Януковича к конфискованным деньгам. По их словам, на его счете в государственном Ощадбанке лишь 28 млн гривен (1,059 млн долл).

Напомним, в июле 2018 года финансовая разведка США нашла $700 млн, которые экс-президент Виктор Янукович и его соратники вывели за границу между 2008 и 2014 годами. При этом в 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах за рубежом, принадлежавших близкому окружению Януковича и его бывшим чиновникам.

Американское издание также проинформировало, что украинские правоохранители якобы пренебрегали некоторой информацией американских коллег в расследованиях финансовых махинаций окружения Януковича.