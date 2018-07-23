Atlantic: Почему Израиль не смирится с присутствием Ирана в Сирии

Тель-Авив, , 13:12 — REGNUM Наличие сил, связанных с Ираном, на территории Сирии чревато для Израиля крайне тяжелыми последствиями, поскольку при таком развитии событий еврейское государство становится объектом массированных ракетных атак, пишет Дэвид Кеннер в статье для американского издания The Atlantic.

В каком-то смысле, указывает автор, Израиль еще никогда не обладал столь огромной военной мощью: Тель-Авив может похвастаться близкими отношениями с администрацией президента США Дональда Трампа, боеспособными вооруженными силами, обладающими ядерным оружием, а также авиацией, способной наносить удары по врагам страны на расстоянии многих сотен километров от границы еврейского государства. В то же самое время Израиль — маленькая страна, имеющая ограниченную инфраструктуру: всего один международный аэропорт, лишь несколько крупных электростанций и электросеть, которая, по мнению израильских экспертов, уязвима для вражеских ударов.

В свою очередь, Иран и его ливанский союзник в лице шиитской группировки «Хезболла» уже располагают усовершенствованными ракетами, которые созданы для того, чтобы воспользоваться этой слабостью. Для официальных лиц Израиля самым страшным сценарием было бы достижения такой точности этого, благодаря которой они смогут эффективно поражать гражданские и военные цели, тем самым парализовав жизнь в стране. Из-за этой угрозы Израиль был вынужден пойти на более глубокое вмешательство в сирийский конфликт. Существует также риск того, что этот потенциал изменит характер следующего противостояния Тель-Авива и Израиля — войны, которая может начаться раньше, чем считалось прежде.

При этом на фоне того как сирийское правительство все ближе подходит к своей юго-западной границе, в Израиле опасаются, что этим воспользуются поддерживаемые Ираном силы. И хотя США, Россия и Израиль работают над дипломатическим решением сирийского конфликта, в рамках которого будут созданы буферные зоны, куда не смогут проникнуться поддерживаемые Ираном войска, представляемой ракетами «Хезболлы» угрозы это не предотвращает.

По словам бывшего посла Израиля в США Майкла Орена, проблема не в том, что Иран окажется на границе с Израилем, а в том, что его силы окажутся на территории Сирии вообще.

«Отвод иранских сил от границы особо ничем не поможет, поскольку у них есть ракеты, которые могут преодолевать расстояние в 200 км», — подчеркнул он, напомнив, что 10 мая Иран и его союзники выпустили 32 ракеты по израильским позициям на Голанских высотах. Тогда лидер «Хезболлы» Хассан Насралла заявил о начале «новой фазы» в конфликте с Израилем.

Со времени последней войны с Израилем в 2006 году группировка расширила свой арсенал ракет, который теперь — благодаря помощи Ирана — носит более технически совершенный характер. И хотя ПРО Израиля и в состоянии перехватить ряд выпущенных по стране ракет, они могут оказаться неспособными справиться с целым градом этих ракет.

«В случае войны население Израиля станет объектом ударов, которые оно не видео на протяжении десятков лет», — подчеркнул старший аналитик по вопросам Израиля и Палестины международного центра Crisis Group Офер Залцберг.

Так, во время конфликта 2006 года «Хезболла» использовала неуправляемые ракеты для нанесения ударов по северным территориям Израиля, умело скрывая пусковые установки в специальных бункерах. Тогда из-за постоянного ракетного огня многие граждане Израиля были вынуждены оставить свои дома.

И теперь, по словам ряда бойцов шиитской группировки, масштабы обстрела будут носить более значительный характер. И данные разведки, в частности американской, подтверждают слова членов «Хезболлы». Так, высокопоставленный сотрудник одного из ведомства США по борьбе с терроризмом отметил, что арсенал группировки насчитывает до 100 тыс. различных видов ракет — в десять раз больше, чем в 2006 году.

Тем не менее хотя группировка уже давно располагает этими ракетами, они чаще всего падают на пустые поля, нежели поражают те или иные цели. Однако за последние годы Тегеран значительно повысил точность своих ракет, поэтому Тель-Авив всячески стремится уничтожить их. По мнению официальных лиц Израиля, новая угроза исходит от иранской ракеты «Фатех-110», оснащенной усовершенствованной системой наведения. И хотя их нельзя считать точечным оружием, но они могли бы парализовать жизнь в израильской столице и прекратить работу международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Они тем не менее не смогут уничтожить конкретные военные цели.

«Я не думаю, что этот более новый арсенал, которые демонстрирует Иран, будет иметь решающее военное значение», — указал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман.

«Однако оно осложнит в значительной степени планы Израиля», — добавил он.

Тем не менее ракетный потенциал Ирана совершенствуется каждый год, поэтому вскоре могут появиться более устойчивы ракеты, оснащенные системами глобального позиционирования. Есть также свидетельства того, что Тегеран пытается сделать более компактными свои узлы наведения, благодаря которым менее мощные ракеты «Хезболлы» смогут использоваться с большой точностью.

«Именно то направление, в котором на сегодняшний день все движение, возможно, вызывает больше опасений, чем имеющийся на сегодняшний день потенциал», — добавил он.

И лидер «Хезболлы» Насралла уже заявил, что его группировка переправила в Ливан по меньшей мере несколько ракет «Фатех-110». Официальные лица оборонных ведомств Израиля уже высказали опасения о том, что группировка развернула их в гористых частях запада Сирии, благодаря чему они могли бы нанести удар, не разжигая полномасштабную войну Тель-Авива с Ливаном. Такое развитие может стать причиной новой войны, которая будет иметь разрушительные последствия.

Напомним, ранее сирийское агентство SANA сообщило о том, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по позициям сирийских военных в районе Масьяф в провинции Хама. В результате удара обошлось без жертв. Этот инцидент стал не первым с начала июля. В частности, 12 и 15 июля Тель-Авив нанес ракетный удар по сирийским военным объектам в провинции Кунейтра и в окрестностях аэропорта «Нейраб».