Понедельник, 23 Июля 2018 года
13:33:50 МСК

Нарендра Моди совершит визит в три африканские страны

Политика

Министерство иностранных дел Индии заявило о первостепенном значении Африки для индийской внешней политики, что подтверждается тем фактом, что за последние четыре года высшие индийские руководители совершили более 20 поездок в страны Африки

Нью-Дели, 23 июля 2018, 13:14 — REGNUM  23 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в пятидневную поездку по странам Африки. Он собирается посетить Руанду, Уганду и Южную Африку.

Эта поездка должна поспособствовать укреплению двусторонних отношений между Индией и этими странами. Так, Индия рассматривает Руанду как «ворота в Восточную Африку» и своего долгосрочного стратегического партнера. Ожидается, что в ходе своего визита Моди подпишет целый ряд соглашений с Руандой в области обороны и сельского хозяйства.

В Уганде же Нарендра Моди встретится с президентом Йовери Мусевени. Они обсудят вопросы, связанные с реализацией совместных торговых программ, а также с индийской диаспорой в Уганде. Помимо этого, премьер-министр Индии впервые выступит перед парламентом Уганды.

В конце своей поездки Моди посетит Южную Африку. В ЮАР он примет участие в саммите БРИКС, а также проведет переговоры с Сирилом Рамофосой, который официально займет пост президента ЮАР в феврале следующего года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить