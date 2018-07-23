Нарендра Моди совершит визит в три африканские страны

Нью-Дели, , 13:14 — REGNUM 23 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в пятидневную поездку по странам Африки. Он собирается посетить Руанду, Уганду и Южную Африку.

Эта поездка должна поспособствовать укреплению двусторонних отношений между Индией и этими странами. Так, Индия рассматривает Руанду как «ворота в Восточную Африку» и своего долгосрочного стратегического партнера. Ожидается, что в ходе своего визита Моди подпишет целый ряд соглашений с Руандой в области обороны и сельского хозяйства.

В Уганде же Нарендра Моди встретится с президентом Йовери Мусевени. Они обсудят вопросы, связанные с реализацией совместных торговых программ, а также с индийской диаспорой в Уганде. Помимо этого, премьер-министр Индии впервые выступит перед парламентом Уганды.

В конце своей поездки Моди посетит Южную Африку. В ЮАР он примет участие в саммите БРИКС, а также проведет переговоры с Сирилом Рамофосой, который официально займет пост президента ЮАР в феврале следующего года.