Индонезия вызвалась создать лабораторию для проверки химоружия в АСЕАН

Джакарта, , 13:07 — REGNUM Индонезия вызвалась создать лабораторию для проверки химического оружия в АСЕАН, с тем чтобы играть более активную роль в обеспечении соблюдения Конвенции о химическом оружии в целях обеспечения мира во всем мире, сообщает Antaranews.

«Мы заинтересованы в создании лаборатории, так мы сможем играть более значительную роль в регионе АСЕАН», — заявил в понедельник, 23 июля, министр промышленности Эйрланга Хартарто в Национальном комитете по химическому оружию.

В настоящее время в Сингапуре существует площадка для организаций, которые осуществляют положения Конвенции о запрещении химического оружия.

«Конечно, Индонезия как страна с превосходящей химической промышленностью в АСЕАН имеет возможность построить лабораторию», — заявил министр. Министерство промышленности будет поощрять разработку справочных лабораторий в Индонезии.

Кроме того, Индонезия в настоящее время входит в Исполнительный совет организации по запрещению химоружия.

Индонезия также обсудит строительство с другими странами Юго-Восточной Азии.

Министр заявил, что строительство лаборатории станет частью развития индустрии 4.0.

Ожидается, что если инициатива Индонезии будет поддержана странами АСЕАН, то лаборатория может быть построено уже в 2019 году.