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Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Политика

В Военно-морских силах (ВМС) Вооруженных сил Украины не уточнили продолжительность визита кораблей НАТО в порт Одессы

Одесса, Украина, 23 июля 2018, 12:51 — REGNUM  Несколько военных кораблей Североатлантического альянса зашли в порт Одессы. Об этом сообщают Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на странице в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что в украинский порт с визитом заходят корабли постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2) и постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2).

Отметим, что в ВМС ВСУ не уточнили продолжительность визита кораблей НАТО в порт Одессы.

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Военные учения
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