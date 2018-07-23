Выборы в Омской области: врио губернатора сдал подписные листы в избирком

Омск, , 12:46 — REGNUM Врио губернатора Омской области Александр Бурков первым сдал подписные листы в избирательную комиссию региона.

Теперь подписи будут проверяться, на это у избиркома есть 10 дней. Результаты проверки документов всех кандидатов должны быть известны не позднее 3 августа.

«Этот день интересен по-своему. Сейчас мы обсуждали в комиссии. В новейшей истории Омской области, когда восстановили выборность губернаторов, первый раз такая ситуация, когда кандидат выдвигается не от политической партии какой-то определённой, пусть даже крупной, весомой, солидной, а выдвигается от имени всех жителей Прииртышья. И это подтверждается сданными подписями избирателей — более 8 тысяч штук этих подписей», — сказал председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко. Он добавил, что в России всего четыре субъекта пошли на то, чтобы допустить на выборы самовыдвиженцев, в том числе Омская область. Комментарий Нестеренко приводит пресс-службе облизбиркома.

Процедура проверки подписей весьма трудоёмка. Она начнётся 24 июля и будет открытой.

Всего, по имеющейся информации, за Буркова свои подписи отдали более 100 тысяч человек. Однако в избирком он предоставил максимально регламентированное законодательством количество подписей избирателей — 8508.

Подписные листы кандидаты могут приносить в избирком до 25 июля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора. В них решили принять участие врио губернатора региона Александр Бурков (самовыдвижение), депутат совета Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова (самовыдвижение), исполнительный директор ООО «А-стратегия» Антон Дрязгов («Партия роста»), депутат Омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР), директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав Сибирский (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (смовыдвижение).

Сколько кандидатов пройдут муниципальный фильтр, пока неизвестно. По данным регионального избиркома, самовыдвиженцам предстоит собрать от 7735 до 8508 подписей избирателей. А также от 214 до 224 подписей депутатов всех уровней и всенародно избранных глав.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Бурков является членом «Справедливой России», однако на выборы идёт самовыдвиженцев. О поддержке Буркова ранее заявили справороссы, единороссы, а также коммунисты.

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