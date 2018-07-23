Кандидат в президенты Грузии начал кампанию на границе с Южной Осетией

Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Кандидат в президенты Грузии от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе начал свою предвыборную кампанию в селе Квеши Горийского района, расположенном на границе с Южной Осетией, по определению самого Бакрадзе и его соратников, у «линии оккупации».

На встрече с местным населением он пообещал объединить всю Грузию мирным путем и убрать с грузинской территории разделяющие ее «колючие заграждения».

«Главным приоритетом для президента Грузии должна стать объединение страны мирным путем и устранение этих колючих заграждений, которые делят нашу родину, живущих здесь людей. Главной задачей президента должно стать приложение всех усилий к тому, чтобы эта линия оккупации, которая проходит по нашей земле и нашим сердцам, была устранена», — заявил Бакрадзе.

Местные жители пожаловались кандидату на то, что колючие заграждения прошли по их землям, в результате чего часть садов и полей осталась по ту сторону границы. Они же рассказали об участившихся фактах похищений и арестов людей, пытающихся перейти через «административную границу» с Южной Осетией.

Последние для Грузии всенародные выборы президента должны состояться нынешней осенью. Презентация кандидата в президенты от «Европейской Грузии» состоялась 21 июля в Кутаисском Дворце спорта.