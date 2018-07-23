Breitbart: Порошенко лучше смириться с новой энергетической инфраструктурой

Киев, , 12:38 — REGNUM Практически единственное крупное американское протрамповское интернет-издание Breitbart опубликовало материал, который освещает реакцию на Украине на переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки.

Примечательно, что американский медиа-ресурс приводит реакцию на событие только двух украинских политиков — президента Украины Петра Порошенко и лидера общественной организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

«Украина… пристально и с заметной тревогой следила за саммитом в Хельсинки… Украинский президент Петр Порошенко выразил свое недовольство заявив, что его страна в случае необходимости готова защищаться против России «одна, без международной поддержки», в то время как лидер пророссийского движения «Украинский выбор» сказал, что саммит Трамп-Путин «должен стать отрезвляющим душем для украинской власти», — отмечается также в статье.

Цитируя ТАСС, Breitbart сообщает, что Медведчук — «бывший член ориентированного на Россию правительства в Киеве, на которого наложены санкции США».

«Медведчук считает, что недостаток внимания к Украине на саммите — это плохой знак для правительства Порошенко, так как оно сильно зависит от американской и европейской поддержки», — пишет Breitbart.

Продолжая цитировать Медведчука, издание акцентирует внимание на том, что «дискуссия велась о вещах глобальных, с Украиной практически никак не связанных, ведь лидеры США и России обсуждали то, что интересно и важно для них, их государств и проводимой ими политики».

«Сегодня очевидно, что с учетом интересов Брюсселя и Вашингтона реализовывать «хотелки», которые каждый день рождаются в киевских кабинетах, никто не станет. Украине пора понять и признать это, потому что остальные страны поняли это давно и действуют соответственно — исходя из своих интересов и возможностей», — считает Медведчук.

Кроме того, Breitbart считает, что политик предложил наиболее пессимистическую интерпретацию комментариев Путина о «Северном потоке», заявив, что этому проекту «не угрожает» западное вмешательство.

«Поэтому Порошенко лучше смириться с новой энергетической инфраструктурой и стать младшим партнером в газовом консорциуме с Россией и ЕС», — приходит к выводу автор статьи.

ИА REGNUM напоминает, что президент России Владимир Путинпо итогам переговоров с Трампом в Хельсинки сделал ряд комментариев, которые касаются Украины. В частности, он заявил, что США могли бы указать Киеву на необходимость выполнения Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе. Также Путин отметил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины.

«Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — заявил российский лидер.

Также Путин упомянул, что в случае вступления Украины или Грузии в НАТО, Россия отреагирует «крайне негативно».

А вот глава США от комментариев по украинской повестке вообще уклонился, что многие расценили как очень плохой знак для Киева.