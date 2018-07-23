Документы для участия в выборах владимирских депутатов подали 10 партий

Владимир, , 12:37 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области, по данным на 23 июля, приняла документы для участия в выборах депутатов регионального заксобрания от 10 партий. 21 и 22 июля документы в комиссию принесли представители трех партий: «Родины», «Яблоко» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Партийный список «Родины» состоит из 33 человек, партии «Яблоко» — из 45 человек, а в список Российской партии пенсионеров за социальную справедливость вошел 51 человек. Списки были заверены на заседании избиркома 23 июля.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области состоятся 9 сентября. Ранее документы в избирком предоставили КПРФ, «Единая Россия», Коммунистическая партия социальной справедливости, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия» и партия «Народ против коррупции». В этот же день жителям региона предстоит выбрать губернатора.

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