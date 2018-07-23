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Жириновский предложил перенести резиденцию Путина в Новую Москву

Политика

А госучреждения перенести на окраину

Жириновский предложил перенести резиденцию Путина в Новую Москву
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 23 июля 2018, 12:29 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разгрузить Москву, перенести резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новую Москву, а госучреждения на окраину.

«Центр Москвы нужно разгрузить. Кремль нужно освободить, а резиденцию президента перевезти в Новую Москву», — считает Жириновский.

По мнению парламентария, Госдуму нужно перевезти в Мневники.

«Мы заставляем москвичей ездить в центр на работу, а нужно, чтобы они приезжали в центр только для отдыха», — полагает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве 9 сентября состоятся выборы мэра столицы.

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