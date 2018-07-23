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Поклонская о преследовании на Украине: «Букет статей»

Политика

«Преследуют, и еще как»

Поклонская о преследовании на Украине: «Букет статей»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Наталья Поклонская

Москва, 23 июля 2018, 12:26 — REGNUM  Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую продолжают преследовать на Украине по ряду статей. Об этом сообщила сама бывший прокурор Крыма в интервью «Крыминформу».

"Преследуют, и еще как, — сказала Поклонская журналистам. — По целому букету статей, начиная от госизмены и заканчивая похищением людей».

Депутат Госдумы РФ добавила, что решение о заочном осуждении ее на Украине уже принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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