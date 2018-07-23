Индонезия осудила закон о «еврейской земле»

Джакарта, , 12:19 — REGNUM Индонезия осудила Закон о еврейском характере государства, принятом израильским парламент 19 июля 2018 года, сообщает Antaranews.

«Я хотела бы обсудить заявление израильского парламента о Законе об Иудейском государстве, который отрицает права палестинцев в Израиле», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Закон о еврейском характере государства рассматривает землю Израиля как историческую родину еврейского народа, что право на самоопределение Израиля уникально. Закон утверждает, что иврит является официальным языком и снижает арабский язык до «особого статуса».

Согласно законодательству, государство Израиль рассматривает развитие еврейских поселений как национальную ценность и будет дальше поощрять их создание и консолидацию.

Индонезии полагает, что принятие подобного закона может сорвать усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной мирным путем. «Закон угрожает усилиям по разрешению конфликта на основе принципа два государства — два народа», — заявила Ретно Марсуди.