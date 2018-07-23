Депутат Европарламента призвал Киев не помогать Турции похищать людей

Киев, , 12:12 — REGNUM Киевские власти должны остановить похищения турецких граждан национальной разведывательной организацией Турции (МИТ), заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, сообщают 23 июля «Украинские новости».

Напомним, ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) задержали турецкого оппозиционного журналиста Юсуфа Инана на Украине, после чего МИТ перевезла Инана в Турцию.

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По словам коллеги Инана Юнуса Ердогду, турецкие власти «охотятся» еще за восемью гражданами, которые бежали на Украину. Ердогду уверен, что МИТ намерена похитить всех беженцев и вернуть их в Турцию. Журналист отметил, что украинские власти сотрудничают с турецкими спецслужбами и помогают им вывозить с Украины турецких граждан.

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