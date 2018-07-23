Глава минюста ФРГ: Уход Озила — тревожный знак для немецкого общества

Берлин, , 12:08 — REGNUM Скандал с участием известного футболиста Месута Озила, покинувшего сборную Германии из-за волны критики после публикации совместного фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, возродил в Германии старые дебаты об интеграции турок в немецкое общество, пишет газета Kurier 23 июля.

«Это тревожный сигнал, когда такой крупный немецкий футболист как Озил становится нежелательным в своей стране из-за расизма и не чувствует себя представленным Немецким футбольным союзом», — сказала министр юстиции Германии Катарина Барли.

Жесткие заявления в адрес футболиста, не проявившего четкой приверженности своей новой родине, прозвучали из уст многих политиков. Президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс посчитал, что истинной причиной ухода Месута Озила стала его плохая игра. Хёнесс заявил, что 29-летний футболист «уже давно не блещет и не демонстрирует никаких успехов в национальной сборной. Месут Озил играет дерьмово уже много лет (…) и теперь прячет свои неудачи за этим фото».

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленные турецкие политики выразили словесную поддержку футболисту, рожденному в Германии в семье турок. Напомним, в мае Месут Озил и Илкай Гюндоган встретились с президентом в Турции в Лондоне и подарили ему футболки с автографами, что привело к скандалу. Мин

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