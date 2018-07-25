Европейские политики рискуют проморгать миграционный кризис?

Берлин, , 03:17 — REGNUM Вопрос отношения к мигрантам стал в Европе причиной многочисленных острых разногласий между политическими лагерями и партиями. Почему даже участники политического процесса, принадлежащие к сторонникам правых взглядов, с трудом находят общие стратегии по отношению к миграционному кризису, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Правоцентристские партии, занимающие сейчас ведущее положение в политическом пространстве Старого Света, столкнулись с глубокими противоречиями в вопросе мигрантов. Некоторые представители правого лагеря, такие как канцлер Германии Ангела Меркель и ее единомышленники, делают упор на необходимость для Европы поддерживать въезд мигрантов, опуская руки перед проблемой нелегалов. Их итальянские оппоненты, например Сильвио Берлускони и его партия «Вперед, Италия», напротив, предлагают укрепить европейские принципы, сосредотачивая усилия против массовой незаконной миграции.

Существует и крайний подход, олицетворяемый позицией официальной Польши, гласящий, что «мигранты Европе не нужны», во всяком случае мигранты из регионов Ближнего Востока и Африки. Пока правые политики всех стран Европы спорят, в обществе продолжают расти ксенофобские настроения, и выход из создавшейся ситуации необходимо будет найти быстро. Иначе последствия могут стать весьма разрушительными.

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