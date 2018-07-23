Турция поддержала решение Месута Озила покинуть сборную Германии

Анкара, , 11:37 — REGNUM Турецкие политики поприветствовали решение немецкого футболиста турецкого происхождения Месута Озила покинуть национальную сборную Германии. Свою позицию многие озвучили в Twitter в ночь на 23 июля.

«Мы искренне поддерживаем достойное решение нашего брата Месута Озила от всего сердца», — написал министр спорта Турции Мехмет Касапоглу.

Турецкий министр юстиции Абдулхамит Гюль поздравил Озила, «забившего гол в ворота вируса фашизма».

«Представьте, какое давление испытал господин Месут в этом процессе. Где же остались вежливость, толерантность, плюрализм?» — задается вопросом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля 29-летний полузащитник Месут Озил объявил о своем уходе из сборной Германии из-за волны критики и оскорблений. Причиной недовольства немецкой общественности стала встреча Озила и другого немецкого футболиста Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Лондоне в мае этого года.

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