Глава Крыма подал в суд на общественника

Симферополь, , 11:34 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подал в суд на местного блогера и общественника Илью Большедворова два иска «О защите чести, достоинства и деловой репутации», потребовав с него в общей сложности два миллиона рублей компенсации. Об этом на своей странице Facebook сообщил потенциальный ответчик.

«Сергей Валерьевич Аксёнов расстроился по поводу того, что в одном из своих постов я назвал его бывшим членом ОПГ и подал на меня в суд. Так же его оскорбило моё обращение в прокуратуру по поводу его высказываний в отношении добросовестности сотрудников Следственного комитета РФ, возбудивших уголовное дело в отношении Ростенко Андрея Олеговича. Два иска. По каждому хотят миллион», — уточнил Большедворов.

Он также позже отметил, что информацию по поводу прошлого главы РК до воссоединения полуострова с Россией неоднократно озвучивали местные СМИ и политики.

Сам Большедворов сообщил корреспонденту ИА REGNUM о получении им судебной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального ареста бывшего мэра Ялты Сергей Аксёнов назвал работу правоохранителей бездарной и непрофессиональной «заказухой».

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Также напомним, что в декабре 2107 года крымский вице-премьер Дмитрий Полонский подал иск в суд на общественника Александра Талипова с требованием взыскать с него миллион рублей за репост сообщения в Telegram-канале, где чиновника назвали осведомителем Службы безопасности Украины.

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