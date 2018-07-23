Киев собрался подписать конвенцию об избежании двойного налогообложения

Киев, , 11:30 — REGNUM Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подпишет в Великобритании многостороннюю конвенцию по противодействию размыванию налогооблагаемой базы, сообщает 23 июля УНИАН.

Напомним, Украина в 2017 году присоединилась к плану Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Одним из шагов плана является подписание до 2019 года многосторонней конвенции (Multilateral Instrument, MLI).

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Конвенция позволит Украине вносить изменения в другие конвенции для избежания двойного налогообложения. Если Киев не подпишет MLI, то Украина может попасть в список офшоров ЕС. Ранее подписать документ было невозможно из-за министра финансов, однако недавно его уволили и назначили нового министра.

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