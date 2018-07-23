В Армении считают провальным визит вице-премьера в США

Ереван, , 11:29 — REGNUM В обществе Армении активно обсуждается посещение первого вице-премьера республики Арарата Мирзояна США. В большей части поездка Мирзояна, направленная на подготовку визита премьер-министра Никола Пашиняна в США в сентябре т.г., воспринимается с критической стороны.

Американист Арег Галстян на своей соцстраничке перечисляет критические пункты в отношении данного визита: «Он не провел ни одной серьезной встречи на высшем уровне. Высокую планку уровня госсекретаря Майка Помпео, с которым ранее провел встречу президент Армен Саркисян, он снизил до конгрессменов среднего звена из нижней палаты, которая не отвечает за внешнюю политику. Если вы едете в Вашингтон со статусом вице-премьера, то минимум вашей встречи должен быть вице-президент США. Зачем опускать уровень восприятия армянского государства с американской стороны от госсекретаря до конгрессменов? Не о чем было говорить с Майком Пенсом? Зачем тогда тратили деньги налогоплательщиков на бесполезный с точки зрения государственности визит?».

Галсятян также считает, что на встрече с конгрессменами, которые никак не влияют не внешнюю политику, Мирзоян вбросил очень интересное предложение о необходимости встречи Трампа с Пашиняном на полях ООН. Тем самым, считает Галстян, вице-премьер Армении оскорбил законодательную систему, поскольку Конгресс — ветвь власти, которая не зависит от исполнительной, а ее члены отчитываются не президенту, а своим избирателям в округах и штатах. Кроме того, Галстян считает это оскорблением Демократической партии.

В центре сидел давний лоббист армянских интересов Фрэнк Пэллоун, который не просто является партийным оппонентом Трампа, но и его персональным врагом. Я видел с каким недопониманием он воспринял речь нашего слуги народа, по окончанию которой просто широко улыбнулся. Ну да, говорить демократу о важности и необходимости организации встречи Пашиняна с президентом-республиканцем — «высший политический пилотаж», — утверждает американист.

Галстян уверен, что встретится с президентом США на полях заседания ООН не сложная задача, и вообще не является предметом повестки визита вице-премьера. Для этого у Армении есть представитель в ООН, напоминает он.

Никто так и не понял ни сути его визита, ни содержания повестки. Максимум, чего он добился — снижение государственного восприятия Армении, чем непременно в очередной раз воспользуется Азербайджан. Их министр иностранных дел Мамедьяров уже провел встречи с госсекретарем Помпео, министром обороны Мэттисом и советником президента — Фионой Хилл. В сентябре ожидаются рабочие поездки министра обороны Закира Гасанова и президента Алиева в Вашингтон», — заключил эксперт.

Никол Пашинян в сентябре посетит с визитом Соединенные Штаты Америки, где выступит на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.