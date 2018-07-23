Глава Карачаево-Черкесии не планирует уходить в отставку

Черкесск, , 11:22 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов не допускает возможности своей отставки. Состоявшие в течение последних дней отставки нескольких чиновников в правительстве республики — это рабочий процесс, не говорящий о том, что за ним последуют какие-то более громкие увольнения.

Так прокомментировал руководитель Карачаево-Черкесии освобождение от должностей ряда республиканских чиновников во главе с вице-премьером правительства. По словам Темрезова корреспонденту РБК на полях форума «Архыз», все произошедшие отставки в правительстве являются его решениями, которые планировались.

Также нормальным процессом он назвал следственные действия, которые проводились в кабинетах Дома правительства. Глава республики отметил, что он призвал своих коллег способствовать им. А виновность или невиновность тех, кто попал в поле зрения следователей, установит суд, заявил Темрезов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля уволен с должности заместитель главы правительства Карачаево-Черкесии Энвер Арпатлы. Он подал заявление о добровольном уходе с поста вице-премьера в связи с переходом на другую работу.

Несколькими днями ранее были отправлены в отставку глава министерства финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития республики Мурадин Кемов. Они также написали заявления об освобождении от должности по собственному желанию. Причина увольнения чиновников официально не комментируется.

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