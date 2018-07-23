Франция: Жан-Мишель Бланке призвал содействовать «ценностям спорта»

Париж, , 11:17 — REGNUM После победы Франции в чемпионате мира по футболу Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке выступает за «спортивный и гражданский» порыв в школах, сообщает Europe1.

Министр образования считает, что победа сборной Франции в России должна «привести нас к счастливой безмятежности».

«Дети со всей страны были прикованы к чемпионату миру по футболу в течение целого месяца. Но что останется от этого увлечения?», — заявил министр национального образования.

Жан-Мишель Бланке призвал содействовать «ценностям спорта». После чемпионата мира «импульс двоякий, как спортивный, так и гражданский», — заявил министр.

«Мы поощряем физическую и спортивную практику в школе. Мы подписали в мае 2018 года соглашение с Французской федерацией футбола о поощрении футбольных секций, обучении рефери, развитии футбола среди девочек».

Жан-Мишель Бланкер отметил, что «ценности спорта сходятся с ценностями французской Республики. Школа стремится продвигать командный дух, превосходить себя, уважать противника».