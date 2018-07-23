Пехотный огнемёт запущен в серийное производство на Украине

Киев, , 11:10 — REGNUM На Украине началось серийное производство пехотного огнемёта. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

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Порошенко: На вооружении украинской армии находится оружие прошлого века

«На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнемётов РПО-16 — высокомощного оружия, которое Укроборонпром производит для ВСУ», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/poroshenko/status/1021289150174162944

По словам главы государства, уже в ближайшее время огнемёт будет поставлен в армию, что «значительно усилит военную мощь подразделений».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на вооружении украинской армии находится оружие XX века. Тогда же он сообщил о начале программы «технического осовременивания оружия армии», которую планируется вывести на уровень XXI века. Глава государства при этом отметил, что Вооружённые силы РФ значительно опережают Украину по уровню технической оснащённости оружием.

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Добавим, что в апреле 2018 года на Украине завершились успешные испытания современного высокоточного ракетного комплекса «Ольха». При этом советник президента Украины Юрий Бирюков отметил, что в стране появился настоящий военно-промышленный комплекс и новое вооружение.

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