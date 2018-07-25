Мундиаль хорош, но для России «не принесет крупных изменений» — эксперт

Париж, , 00:51 — REGNUM У прошедшего чемпионата мира по футболу есть еще один победитель: это Владимир Путин, пишет французский новостной политический журнал Le Point. Издание полагает, что российский президент «давно понял преимущества мягкой силы посредством спорта» и сейчас смог «показать красивый образ России, приветливый и улыбающийся, в час повторяющихся дипломатических конфликтов с Западом». Как вспоминает ЧМ-2018 французская пресса, пишет автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Директор по исследованиям Французского института международных отношений L'IRIS и специалист по российской политике Жан де Глиньясти в своем интервью газете 20 minutes также отметил «эффективную и умную материальную организацию мероприятия», включая продуманную транспортную инфраструктуру для болельщиков, высокий уровень безопасности на каждом матче и выгодные инвестиции. Он отметил также, что, хотя в международных СМИ Россия была представлена «как умеющая принимать туристов», а репортажи показывали, что «жизнь в Москве может быть приятной», с дипломатической точки зрения мундиаль не принесет крупных изменений в отношениях Путина и его коллег.

Не были обойдены вниманием западных экспертов и внутренние проблемы России: газета Le Parisien побеседовала с лектором по истории спорта в университете г. Нанта Сильвеном Дюфрайссом, который заявил, что власти РФ и особенно Путин воспользовались чемпионатом для проведения двух очень непопулярных инициатив — повышения НДС и пенсионного возраста. Эксперту интересно, «как россияне отреагируют на это после прошедшего праздника».

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