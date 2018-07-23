Правительство Индонезии запустило программу «Индонезия достойных детей»

Джакарта, , 10:46 — REGNUM Правительство Индонезии через Министерство по расширению прав женщин и защите детей запустило программу «Индонезия достойных детей"-2030 в качестве промежуточной цели для реализации плана золотого поколения 2045 года, сообщает Antaranews.

Программа охватывает 24 показателя, которые по сути являются усилиями по защите детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.

Однако проблемы, с которыми сталкиваются индонезийские дети, по-прежнему представляют угрозу для достижения целей 2030 года, одной из которых является вопрос о заключении брака между детьми. Такие браки по-прежнему происходят в разных регионах Индонезии, новости о которых вызывают озабоченность у общественности.

Последнее событие, о котором сообщалось в СМИ, произошло в Тапине, Южный Калимантан. Брак состоял между 14-летним мальчиком и 15-летней девочкой. Брак не был зарегистрирован в местном Управлении по делам религии.

Совет по международным отношениям отметил, что Индонезия занимает седьмое место среди 10 стран с самым высоким абсолютным числом невест в мире и занимает второе место в Юго-Восточной Азии после Камбоджи.

В соответствии с целями устойчивого развития ООН все страны обязаны предотвращать и прекращать всю практику, которая вредна детям. Подобный брак создает угрозу для будущих детей.

Правительство прилагает большие усилия для предотвращения брака между детьми. В качестве одной из форм государственной приверженности, помимо ратификации Конвенции о правах ребенка и Закона о защите детей, проблема детей также включена в Национальный план среднесрочного развития на 2015−2020 годы.