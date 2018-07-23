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О «пятне на США» рассказала сенатор Мюррей

Политика

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О «пятне на США» рассказала сенатор Мюррей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 23 июля 2018, 10:45 — REGNUM  Тысячи детей мигрантов до сих пор не воссоединены со своими родителями, пишет в своем твиттере американский сенатор Пэтти Мюррей. По словам сенатора, президент США Дональд Трамп и его администрация все еще не вернули детей родителям после бессмысленного разделения:

«Это пятно на нашей стране, и мы должны заставить слышать себя, пока этому не придет конец», — убеждена Мюррей.

Как сообщало, ранее мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай просит ООН повлиять на ситуацию с разделением семей мигрантов в США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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