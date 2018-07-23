Свыше 3 тыс. военнослужащих ЮВО подняты по тревоге

Вологда, , 10:33 — REGNUM В Волгоградской области 23 июля стартовали занятия по боевой готовности. Всего участие в них принимают свыше 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа, дислоцированных под Волгоградом, и более тысячи единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

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В ходе занятий планируется отработка действий личного состава при объявлении боевой тревоги. Также солдаты будут тренироваться готовить вооружение и военную технику к совершению марша, загружать боекомплекты и запасы материальных средств и выходить в район сосредоточения. Тренировка военнослужащих продлится до конца недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабная проверка боевой готовности в войсках Южного военного округа проверялась и в начале июня 2017 года. Тогда в проверке были задействованы соединения и части, дислоцированные в Краснодарском крае, Дагестане, Южной Осетии и Чечне. В общей сложности более шести тысяч человек и почти 1,5 тыс. единиц военной техники.