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Россия закрыла сделку по поставке в Армению вооружений на $200 млн

Политика

Ереван получил самое современное оружие

Россия закрыла сделку по поставке в Армению вооружений на $200 млн
Рынок оружия

Ереван, 23 июля 2018, 10:22 — REGNUM  Россия исполнила свою часть кредитного соглашения и поставила в Армению вооружения на $200 млн, передает издание Sputnik со ссылкой на министра обороны Армении Давида Тонояна.

По его словам, Ереван получил самое современное оружие, которого, возможно, нет даже в российской армии. Тоноян также добавил, что добрососедские отношения двух стран подкреплены многими договорами, однако некоторые пункты этих соглашений могут быть пересмотрены в будущем.

Напомним, кредитный договор между Россией и Арменией был подписан еще в 2016 году. В соответствии с документом, российская сторона обязалась предоставить кредит на сумму $200 млн, а армянская — использовать средства для покупки продукции военного назначения.

От ИА REGNUM : Примечательно, что некоторые местные СМИ по-своему интерпретировали слова министра о возможности «пересмотра некоторых пунктов соглашений» Армении и России. Позже Минобороны Армении заявило, что в заявлении министра не было речи о российских пограничных войсках, заявление министра касалось доработки некоторых пунктов соглашения о пребывании российской 102-ой военной базы в Армении.

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Армяно-российские отношения
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