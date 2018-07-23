Россия закрыла сделку по поставке в Армению вооружений на $200 млн

Ереван, , 10:22 — REGNUM Россия исполнила свою часть кредитного соглашения и поставила в Армению вооружения на $200 млн, передает издание Sputnik со ссылкой на министра обороны Армении Давида Тонояна.

По его словам, Ереван получил самое современное оружие, которого, возможно, нет даже в российской армии. Тоноян также добавил, что добрососедские отношения двух стран подкреплены многими договорами, однако некоторые пункты этих соглашений могут быть пересмотрены в будущем.

Напомним, кредитный договор между Россией и Арменией был подписан еще в 2016 году. В соответствии с документом, российская сторона обязалась предоставить кредит на сумму $200 млн, а армянская — использовать средства для покупки продукции военного назначения.

От ИА REGNUM : Примечательно, что некоторые местные СМИ по-своему интерпретировали слова министра о возможности «пересмотра некоторых пунктов соглашений» Армении и России. Позже Минобороны Армении заявило, что в заявлении министра не было речи о российских пограничных войсках, заявление министра касалось доработки некоторых пунктов соглашения о пребывании российской 102-ой военной базы в Армении.