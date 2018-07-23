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СБУ решила помешать провести крестный ход в Киеве

Политика

Украинские власти идут на конфликт с УПЦ МП

Киев, 23 июля 2018, 10:13 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) мешает Украинкой православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) провести крестных ход на юбилей 1030-летия крещения Руси, заявил протоиерей Овручской епархии Олег Доминский, сообщает 23 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, для крестного хода церковь должна была договориться с перевозчиками о доставке верующих в Киев. В ходе переговоров выяснилось, что СБУ запретила водителям перевозить 27 июля, в день крестного хода, людей. Аналогичная ситуация в Ровно, Херсоне, Черкассах и Сумах.

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Напомним, официально на Украине действует только УПЦ МП, однако неофициально пытаются работать УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Обе церкви не признаны мировым православием.

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Религиозные конфликты на Украине
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