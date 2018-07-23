ВВС Израиля ударили ракетами по военным объектам в районе Масьяфа

Дамаск, , 10:11 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали сирийский военный объект в районе города Масьяф в провинции Хама. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

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Добавим, что в населённом пункте Масьяф располагается научно-исследовательский центр. Отмечается, что объекту был нанесён определённый материальный ущерб. При этом сирийские и ливанские источники утверждают, что большая часть выпущенных ракет (три из четырёх) была сбита сирийскими средствами противовоздушной обороны, пишет «Военное обозрение». После того, как четыре израильских самолёта были обнаружены радарами систем ПВО, они в срочном порядке стали покидать воздушное пространство Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 июля Израиль нанёс ракетный удар по позициям сирийской армии в окрестностях аэропорта «Нейраб». Военным был причинен материальный ущерб. 11 июля военные Израиля сообщили об уничтожении беспилотника, который вторгся в страну со стороны Сирии. Дрон, принадлежность которого не раскрывается, был сбит комплексом «Пэтриот» после нарушения границы.

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