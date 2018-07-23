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В главы Якутска выдвинулись три кандидата

Политика

Борроться за место в кресле мэра будут представители «Единой России», «Родины» и ЛДПР

В главы Якутска выдвинулись три кандидата
Степанов Слава
Якутск

Якутск, 23 июля 2018, 10:06 — REGNUM  Претендентов в мэры столицы Якутии, подтвердивших сдачей документов в избирком своё намерение возглавить город, пока только трое. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, третьим документы в ТИК принёс депутат Госсобрания Якутии, предприниматель Владимир Фёдоров. Баллотируется он от партии «Родина».

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Ранее выдвинулись в мэры директор ИП Владислав Теппор (ЛДПР) и председатель гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя заявление Владимира Фёдорова о намерении бороться за кресло мэра, политолог и журналист Виталий Обедин высказывал мнение, что власть в Якутске не должна передаваться, как надкушенный бутерброд.

«Теперь у нас будут конкурентные и напряженные выборы. Это хорошо», — отмечал эксперт.

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